SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela primeira vez, mãe e filha puderam trabalhar juntas como copilotos em um voo internacional. Isso aconteceu num trajeto entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul, como reporta o site Insider.

Em entrevista à publicação, Teri Eidson (mãe) e Nicole McCallister (filha) relataram como foi a união no ar durante as cerca de 12 horas de percurso e falaram da emoção de estarem juntas.

"Então, cerca de duas semanas antes de eu fazer esta viagem do Aeroporto Internacional de Memphis para Incheon, conversei com o piloto-chefe e perguntei: 'Você se importaria de trazer Nicole? Porque seria legal voar com a minha filha'. E eles conseguiram trocá-la por outro copiloto", disse Teri.

Curiosamente, o marido dela também estava no avião, já que é piloto de formação, então a viagem foi feita em família e de forma inédita.

"Nós fizemos o voo e não parecia tão estranho quanto eu pensei que seria. Quando estamos voando juntos, ela responde aos itens da lista de verificação e eu respondo às chamadas normalmente. Temos que navegar, você pode relaxar um pouco e colocar o piloto automático, conversar e outras coisas", disse Teri.

Apesar da experiência, ambas dizem que agora será quase impossível repetir a dose, pois como elas moram em locais diferentes, há mais de 900 copilotos e 700 capitães entre as duas bases.