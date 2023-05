SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi indiciado pelo roubo dos icônicos sapatos vermelhos usados por Dorothy, interpretada por Judy Garland, no filme "O Mágico de Oz", de 1939.

Terry Martin, cujas idade e cidade de origem não foram reveladas, foi acusado de roubar uma obra de arte identificada como um "objeto de herança cultural".

Ele foi acusado de tomar o par em agosto de 2005, quando o mesmo integrava uma exposição no Judy Garland Museum, na cidade de Grand Rapids, Minnesota, a mesma em que a atriz nasceu. O indiciamento foi arquivado pela corte distrital de Minnesota, em Minneapolis.

Em julho de 2018, o FBI e a polícia de Grand Rapids, em operação conjunta, conseguiram recuperar os sapatos, mas até então, sem suspeitos. Como o caso ainda está em andamento, não se sabe a pena que Martin irá cumprir pelo crime.

Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o seguro do par é estimado em US$ 3,5 milhões, ou R$ 17,8 milhões.

Afora os sapatos em questão, existem outras três cópias da obra de arte. Uma está no Museu Nacional da História Americana, em Washington -o Smithsonian-, desde 1979. Outro par estará no museu da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, a AMPAS, responsável pelo Oscar, a ser inaugurado este ano. Os outros sapatos fazem parte de uma coleção particular.