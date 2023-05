SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Fausto Silva não faz mais parte do quadro de funcionários da Band. Com isso, começam os rumores sobre a nova emissora do apresentador. Procurada pela Folha de S.Paulo, o SBT afirma que não há nenhuma negociação para que ele seja contratado pelo canal de Silvio Santos.

Faustão permaneceu na Band por um ano e cinco meses. O apresentador ainda gravará novas edições e aparecerá na tela até o dia 31 de maio. De toda forma, a ideia é fazer uma despedida formal, algo que ele não teve oportunidade na Globo, de onde saiu em junho de 2021.

Paralelo a isso está o novo comando da atração diária no canal. João Guilherme, filho dele, e Anne Lottermann, devem assumir o posto.

Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, Anne se disse pronta. "Fausto nos preparou para assumir. Estava combinado desde o dia 1º. Aprendi bastante nesse período e com o melhor comunicador", contou.

"Um ano e meio de programa na Band equivalem a sete anos de Domingão. Estou com um medo natural, mas um medo positivo, aquele que sentimos diante de uma novidade", emendou.