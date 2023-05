SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de oito anos do último álbum, "The Magic Whip", a banda britânica Blur volta do hiato criativo com o single "The Narcissist".

A faixa aposta na fórmula conhecida do grupo com guitarras à frente e vocal limpo de Damon Albarn, frontman da banda.

O lançamento foi uma surpresa -não havia qualquer anúncio nas redes sociais do grupo prevendo uma novidade e as últimas postagens eram avisos sobre os shows do grupo na Europa e América Latina.

A banda é uma das mais marcantes da geração que reviveu o rock britânico nos anos 1990, ao lado de nomes como Oasis, e gerou burburinho ao anunciar um show em Londres, no fim do ano passado, agendado para julho deste ano.

O grupo vai passar, ainda, pelo Primavera Sound de Barcelona, em que será headliner, e pela Colômbia -o que gerou forte especulação entre os fãs brasileiros de uma possível vinda ao país.

Albarn, o vocalista, é também a mente por trás do Gorillaz, grupo mais próximo do pop do que do rock do Blur e nome forte da música dos anos 2000. Neste ano, lançou o álbum "Cracker Island", que conta com colaborações de peso como Bad Bunny e o funkeiro brasileiro MC Bin Laden.