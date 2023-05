SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Harrison Ford foi o astro do terceiro dia do Festival de Cannes, mas mesmo assim passou por constrangimento na noite desta quinta-feira (18). Na estreia de "Indiana Jones e a Relíquia do Destino", o ator enfrentou perrengue com a esposa, Calista Flockhar.

Após chegarem ao evento e serem ovacionados no tapete vermelho, o casal se dirigiu aos lugares para a exibição do filme. Contudo, para surpresa dos dois, Calista não tinha um assento reservado ao lado do marido.

A reação do casal foi discreta, mas não passou despercebida. Após dar um sorriso amarelo e cochichar no ouvido do marido, Calista se afasou para assistir ao filme em outro lugar. É só aí que o astro percebeu que assento da esposa está na fileira de trás. "Oh", reage ele.

A cena pode ser vista no seguinte post no Twitter: https://twitter.com/kylebuchanan/status/1659250069118255107.