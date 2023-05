SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - "Aranha", obra da artista francesa Louise Bourgeois, foi vendida por 33 milhões de dólares, mais de R$ 163 milhões na cotação atual, em um leilão nos Estados Unidos. A informação é da CNN.

A escultura ficou conhecida por passar 20 anos exposta no Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo (SP). A peça tem três metros de altura por mais de cinco de comprimento e faz parte de uma coleção de outras seis esculturas do tipo.

Ela também passou por outros centros culturais do país: já foi exposta no museu Inhotim, em Brumadinho (MG), na Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, no Museu de Arte do Rio, no Rio de Janeiro e no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba.

"Aranha" era parte do acervo da Fundação Itaú, braço cultural do Itaú Unibanco e, segundo a instituição, foi leiloada para custear as operações do Itaú Cultural. O dinheiro será usado integralmente para manter o centro cultural paulistano.

A venda bateu um recorde: é o maior valor pago em leilão por uma escultura feita por uma artista mulher, segundo casa de leilões Sotheby's.

Borgeouis morreu em 2010, aos 98 anos. A série de esculturas de aranhas é sua obra mais conhecida.