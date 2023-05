SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Emma Heming, mulher de Bruce Willis, 68, lançou uma empresa de vitaminas para o cérebro em meio ao diagnóstico de demência do ator. Protagonista da franquia "Duro de Matar" e de filmes como "Pulp Fiction: Tempo de Violência"(1994) e o "Sexto Sentido"(1999) anunciou a aposentadoria em 2022 após um diagnóstico de afasia, um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação. Em fevereiro deste ano, a família de Willis revelou que a doença tinha progredido para demência frontotemporal.

A modelo e atriz anunciou o empreendimento nesta quinta-feira (18) em entrevista à revista People. O nome da marca é Make Time Wellness, que contém vitaminas voltadas à parte cerebral e ela explicou que vinha sentindo a necessidade de cuidar não só do corpo, mas também do cérebro.

"Por que o foco está no resto do nosso corpo quando, na verdade, nosso cérebro é nosso maior patrimônio e aquele pelo qual realmente devemos cuidar?", questionou Emma. Ela admitiu também que o problema de saúde do marido contribuiu com a ideia de se envolver nos assuntos relacionados aos cuidados mentais.

"Para mim trata-se realmente de me conectar a uma comunidade, ser aberta, capaz de falar sobre demência e tirar o estigma em torno disso. Estou aprendendo com o processo", disse ela que também entendeu que poderia ser uma voz na causa. "Acho que tenho um novo propósito".

Mas, a mãe de duas das cinco filhas do ator (Evelyn e Mabel) não esconde que preferia outra situação. "É o meu novo propósito e aqui estou. Eu odeio que seja eu. Eu gostaria que não fosse, mas quer saber? Não vou ficar quieta. Vou usar minha voz e, através da ação, conscientização e conversação, criar mudanças. Precisamos cuidar dos nossos cérebros."

Bruce ainda é pai de três filhas do casamento seu casamento com Demi Moore, entre 1987 e 2000: Rumer, Scout e Tallulah.