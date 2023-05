SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Beyoncé e Jay-Z não economizaram -nem um pouco- na compra de um novo lar. O casal de artistas adquiriu um imóvel na Califórnia, nos Estados Unidos, por $ 200 milhões, o equivalente a quase R$ 1 bilhão de reais, segundo o jornal americano TMZ.

Ela foi posta à venda inicialmente por $ 200 milhões (1,4 bilhão). A propriedade é a mais cara do estado e o segundo imóvel mais caro do país. A residência fica em um penhasco na região de Paradise Cove, Malibu, com vista para o oceano Pacífico.

O projeto é de autoria de Tadao Ando, um famoso arquiteto japonês, e foi construída por William Bell, um colecionador de arte. O empreendimento demorou 15 anos para ficar pronto.