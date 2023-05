SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Beyoncé fez uma surpresa aos fãs, na noite desta sexta-feira (19), ao lançar um remix de "American Has a Problem". A nova versão da faixa, disponível no disco "Renaissance", conta com vocais do rapper Kendrick Lamar e deixou a web empolgada: os artistas e faixa ocuparam os principais Trending Topics do Twitter após o lançamento.

Em sua versão remixada, "American Has a Problem" inicia com diversos versos de Lamar. "Sou um Beyhive honorário, vamos ver por que diamantes não voam", brinca ele, em um dos trechos. Depois da participação, Beyoncé reassume os vocais.

A canção ganhou popularidade após a o início da turnê mundial da cantora pop, já que o número da faixa tem uma coreografia especial. As apresentações de Beyoncé iniciaram no dia 10 de maio, em Estocolmo, Suécia, e há expectativas de que os shows venham ao Brasil no futuro.

Além de músicas de seu novo disco, o concerto da turnê conta com sucessos como "Formation", "Run the World (Girls)", "Love on Top", "Crazy in Love", "Naughty Girl" e "Drunk in Love".