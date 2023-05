SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Compositor e multi-instrumentista, Hermeto Pascoal, de 86 anos, foi nomeado doutor honorário da Julliard School, em Nova York, nos Estados Unidos, durante cerimônia realizada nesta sexta-feira (19).

A instituição norte-americana é conhecida pela tradição no ensino de música, dança e dramaturgia. Conhecido como O Bruxo, o músico alagoano tem sua obra marcada por uma experimentação constante que questiona os limites entre a música popular e erudita.

Premiado duas vezes pela Associação Paulista de Críticos de Arte, como melhor solista em 1972 e melhor arranjador em 1973, ele é famoso por fazer música a partir de objetos do cotidiano, como louças, brinquedos, a natureza ou o próprio corpo.

O compositor brasileiro foi homenageado ao lado de outros quatro nomes considerados pela escola líderes no mundo das artes.

São eles Deborah Borda, executiva musical que liderou a filarmônica de Nova York e de Los Angeles nas últimas três décadas; a dançarina e diretora artística do Centro Martha Graham de Dança Contemporânea, Janet Eilber; o ator Wendell Pierce, que fez carreira tanto no teatro quanto na televisão e no cinema; e a chinesa Xian Zhang, regente de grandes orquestras que está na sétima temporada à frente da New Jersey Symphony.

Hermeto e Zhang são os únicos estrangeiros entre os homenageados.

