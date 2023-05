CANNES, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Karim Aïnouz, cineasta cearense que concorre à Palma de Ouro no Festival de Cannes, aproveitou o lançamento de seu filme, "Firebrand", neste domingo (21) para mostrar apoio ao presidente Lula no teatro Lumière, onde acontecem as sessões de gala do evento.

Dentro da sala, depois da sessão do longa, Aïnouz tomou o microfone para falar do projeto, como é praxe nos filmes da mostra competitiva, e agradeceu aos atores Alicia Vikander e Jude Law pelo trabalho como Catherine Parr e Henrique 8º na trama.

Na sequência, emendou: "Viva o Brasil, viva o cinema brasileiro, viva o Lula". A mensagem foi recebida com uma salva de palmas diante da principal tela do festival francês. O filme, também, foi recebido de forma calorosa e as primeiras críticas da imprensa presente em Cannes são positivas.

Apesar de ter um cearense na direção, "Firebrand" é uma produção britânica, que acompanha o último relacionamento do monarca inglês famoso por mandar matar duas de suas mulheres.

Em conversa com este jornal antes da estreia, o cineasta já havia dado uma alfinetada em Bolsonaro ao dizer que o novo filme foi fruto do descaso do ex-presidente com o audiovisual. Foi pela ausência de políticas públicas de incentivo nos últimos quatro anos, conta Aïnouz, que ele decidiu filmar fora do país.