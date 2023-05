SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda NX Zero anunciou um show extra para o dia 15 de dezembro, no Allianz Parque, em São Paulo, após todos os ingressos para a apresentação do dia 16 de dezembro esgotarem.

Os shows encerram a turnê "Cedo ou Tarde", que começa no festival Mita no domingo (28), no Rio de Janeiro, e percorre o país. As apresentações marcam a reunião da banda de rock em sua formação original após um hiato que durava desde 2017.

Os ingressos estão disponíveis na Eventim e custam a partir de R$ 250. Há a possibilidade de pagar meia-entrada social, a partir de R$ 150, com a doação de um quilo de alimento não perecível.

A entrada vip, ao preço de R$ 1.380, inclui benefícios como acesso antecipado, área exclusiva em frente ao palco, passagem de som, pôster autografado, encontro com os artistas e até a uma festa regada a pizzas com a banda após o show.