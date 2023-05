SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 76ª edição do Festival de Cannes, uma das mais importantes mostras de cinema do mundo, já está em cartaz na cidade francesa com grandes nomes, polêmicas e exibições de produções brasileiras. Mas, para os amantes da sétima arte que não puderam viajar para assistir aos filmes, a cidade de São Paulo também tem opções de mostras acontecendo.

Confira cinco opções de festivais de cinema que estão em cartaz na capital paulista.

MOSTRA CINEMA NOVO BRITÂNICO

Como parte do festival promovido pela Cultura Inglesa, a mostra apresenta filmes do cinema novo britânico até o dia 28 de maio. Entre os destaques, "A Mulher que Pecou", de Bryan Forbes, conta a história de uma jovem francesa que descobre estar grávida e então se muda para uma pensão em Londres frequentada por pessoas que vivem à margem da sociedade. O longa tem sessão no dia 25, às 19h.

Cinemateca Brasileira - Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, Vila Clementino, região sul.

Grátis.

Programação em culturainglesafestival.com.br

MOSTRA CINELIMITE

Criada em 2020, a organização Cinelimite oferece o serviço de digitalização de filmes para cineastas que fazem parte de grupos minorizados. A mostra conta com documentários sobre a classe operária, obras do cinema queer brasileiro, animações e filmes caseiros. Além dos curtas exibidos, as sessões acompanham debates com nomes como do escritor João Silverio Trevisan e do cartunista João Montanaro.

Cinemateca Brasileira - Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, Vila Clementino, região sul.

Até 28/5.

Grátis.

Programação em cinemateca.org.br

MOSTRA FRANK CAPRA

Outra opção para os amantes de cinema é a mostra que ocorre no Centro Cultural do Banco do Brasil em São Paulo até o dia 12 de junho. A programação faz uma retrospectiva dedicada à obra do cineasta ítalo-americano Frank Capra, responsável por filmes como "Aconteceu Naquela Noite", "O Galante Mr. Deeds" e "Do Mundo Nada se Leva", que garantiram suas três estatuetas do Oscar como diretor.

R. Álvares Penteado, 112, Centro.

R$ 10, em ccbb.com.br

MELODRAMA - CINEMA DE LÁGRIMAS

As duas unidades do Cinusp, localizadas no Butantã e na Consolação, exibem a mostra de cinema dedicada aos filmes de melodrama. Até o dia 28 de maio, estão em cartaz longas como "A Casa e o Mundo", de Satyajit Ray, "Tormento", de Mikio Naruse e "Quando Voam as Cegonhas", de Mikhail Kalatozov. As sessões têm entrada gratuita nos dois endereços.

R. do Anfiteatro, 109, Butantã, região oeste, usp.br/cinusp; R. Maria Antônia, 294, Vila Buarque, região central, tel. (11) 3123-5200.

Grátis

MOSTRA VENCEDORES DA PALMA DE OURO EM CANNES

Aqueles que gostariam de estar na França assistindo às promessas do cinema, mas estão em São Paulo, podem relembrar as vitórias de outras edições do Festival de Cannes. O tradicional cinema de rua Petra Belas Artes exibe 14 filmes que receberam a Palma de Ouro, desde a década de 1950 até o início dos anos 2000. A mostra fica em cartaz até 31 de maio.

R. da Consolação, 2.423, Consolação, região central.

R$ 22, em cinebelasartes.com.br