SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Francisco Cuoco divulgou o resultado do primeiro exame de DNA sobre a suposta paternidade de Anthony Junior. O documento foi liberado pelo artista ao Balanço Geral SP (Record), que apresentou a conclusão nesta segunda-feira (22). O teste aponta que Cuoco não é o pai de Junior.

Os dois tiveram um primeiro contato recentemente. "Teve o encontro, foi muito amistoso. O resultado é negativo. Bom que ficou tudo devidamente esclarecido", disse Cuoco, que tinha negado a fazer o procedimento algumas vezes, anteriormente, alegando problemas de saúde.

Um novo exame será realizado daqui 30 dias, segundo o Balanço Geral, para funcionar como contraprova.

Junior estava tentando, nos últimos quatro anos, obter a comprovação da paternidade. Em relatos nas redes sociais de Junior, a mãe dele teria tido um relacionamento rápido com Cuoco no final da década de 1970.

Em entrevista ao Domingo Espetacular (Record) exibida em agosto de 2021, Júnior dizia ter certeza da paternidade por uma série de fatores. "As mesmas feições faciais, as mãos, os pés. Não estou fazendo isso porque eu quero aparecer, estou fazendo isso porque eu estou atrás do meu pai biológico. Não do famoso, não do artista. Eu não tenho dúvidas de que ele é meu pai", alegou.