RIO DE JANEIRO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Lana Del Rey não deve ter acreditado quando acordou na manhã deste sábado (27) aos berros por uma vizinha do luxuoso hotel Copacabana Palace, na zona sul do Rio. Mas, foi exatamente isso que aconteceu. A socialite Narcisa Tamborindeguy pegou um megafone e começou a chamar a atenção da intérprete de "Summertime Sadness". Craziness.

"Lana! Lana Del Rey! Onde você está, Lana Del Rey? Venha ver seus fãs!", gritava Narcisa, misturando português e inglês. "Ai, que loucura!", completou a famosa com seu tradicional bordão. A ex-mulher do diretor da Globo, Boninho, parecia se divertir bastante com a brincadeira, já que gargalhava enquanto falava no aparelho da janela do seu apartamento.

Na legenda do vídeo, que ela postou nas redes, Narcisa ainda escreveu: "Lana Del Rey, canta uma música pros gays!". Não demorou muito para que os fãs da cantora comentasse o episódio. "Não acredito que você fez isso? Meu Deus", duvidou um internauta. "Estou passado com a sua ousadia, Narcisa!", reagiu uma segunda usuária do Twitter e a terceira completou: "A Lana deve estar querendo saber até agora quem era essa louca no prédio ao lado."

A cantora se apresenta no festival MITA neste sábado (27) no Jockey Club, na Gávea. Em São Paulo, o evento acontece nos dias 3 (sábado) e 4 de junho (domingo), no Vale do Anhangabaú, no Centro Histórico de São Paulo. Vale lembrar que há dois meses, Lana lançou seu nono álbum, "Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Blvd"