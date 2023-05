SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clima é de festa e tranquilidade durante o show de Salgadinho na Virada Cultural. O cantor se apresenta no palco M'Boi Mirim, na zona sul de São Paulo.

Paulistano, ele relembrou suas raízes na região. "Estou observando aquele prédio, meu pai tinha uma padaria bem ali. Minha trajetória se construiu depois com o Katinguelê, com a ajuda de vocês. A história do pagode 90", afirmou.

Salgadinho emendou sucessos nostálgicos de seu repertório. "Só Mesmo o Teu Amor", "Engraçadinha" e "Inaraí" animam o público presente.