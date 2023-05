SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rapper Tássia Reis está de volta aos palcos após adoecer e ser internada em estado grave. A cantora faz parte da programação da Virada Cultural, e se apresentou às 18h na avenida Eliseu de Almeida, no Butantã, bairro da zona oeste de São Paulo.

"Foi babado. Mas agora estou bem, este já é meu segundo show", disse a cantora em cima do palco Rio Pirajussara. Ela não deu detalhes sobre a doença. Na plateia, adolescentes dançavam e tentavam cantar os versos de rap de Reis na mesma velocidade que ela.

A rapper cantou também "Break My Soul", lançada por Beyoncé no ano passado. "Não é muita coincidência que a Beyoncé faça um disco chamado 'Reinassance' e eu tenha renascido?", disse a cantora no fim da performance.