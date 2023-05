SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sob o barulho constante de serras elétricas contra placas de metal, a Forca Studio mostrou sua nova coleção neste sábado (27), penúltimo dia de São Paulo Fashion Week.

O desfile foi no pátio de uma distribuidora de produtos siderúrgicos, ambientado com guindastes e aindaimes. Assim como a locação, as roupas eram meio brutas -calças pretas de borracha com caimento em camadas, botas de solados quadrados com placas de metal, casacos e vestidos com uma estética que lembra o filme "Matrix".

Muitas das peças desfiladas tinham recortes em formas geométricas que deixavam o corpo à mostra, dando um bem-vindo ar sexy à um vestuário que poderia ser só austero.

Intitulada "Construção", é a terceira coleção em menos de um ano de existência da grife paulistana -o nome é um comentário sobre o próprio crescimento da marca, segundo um dos diretores criativos, Silvio de Marchi.

O clima mudou totalmente, para um universo de mulheres maduras, na apresentação da marca goiana Thear, que mostrou uma coleção inspirada no guarda-roupas da poeta Cora Coralina. Segundo o diretor criativo Theo Alexandre, a ideia é traduzir o vestuário da escritora para a mulher de hoje.

Na passarela, isso significa roupas confortáveis feitas com fibras naturais. Em tons de azul, branco e ocre, os vestidos, tops e saias desfilados passavam calma e constrição, quebradas pelos colares e brincos cintilantes da designer de joias Eleonora Hsiung, que roubaram a cena.

O momento auge foi a entrada da influencer de 82 anos Vó Izaura, que fechou o desfile com um vestido off white com as mangas e barra ornadas com rendas.

A edição 55 da São Paulo Fashion Week termina neste domingo (28). Desta vez, há somente uma sala de desfiles no Komplexo Tempo, local na Mooca onde ocorre parte do evento --na edição passada eram duas--, e o clima das áreas comuns está mais calmo.