SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O funkeiro MC Neguinho do Kaxeta, um dos mais antigos da cena em São Paulo, parou o show no palco Itaquera neste sábado (27) por causa de uma confusão que acontecia no público e discursou sobre "disciplina na quebrada".

Um dos expoentes do funk consciente, o MC do litoral paulista afirmou que não ia parar o show por uma minoria. O público imediatamente puxou o grito de "Ih, fora" para expulsar quem brigava.

Não satisfeito, o funkeiro deu uma lição na plateia.

"Depois a gente reclama que não tem evento na quebrada. A disciplina é em qualquer lugar, não é para deixar na sua quebrada. Não adianta ir bagunçar na quebrada dos outros", afirmou.

"A gente tem que fazer ao contrário do que pensam da gente, pensam que funkeiro só faz bagunça. Sempre temos que prevalecer a paz e o respeito", disse.