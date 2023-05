SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na Virada Cultural, o preço da cerveja pode variar em até 150%. Se no Butantã ambulantes vendem a unidade de 269 mL por R$ 5, -quem negocia leva três por R$ 12, em clima de Carnaval-, cada latinha sai a R$ 10 em Heliópolis, na zona sul, e na Parada Inglesa, na zona norte.

Os valores de venda não têm padrão, uma vez que apenas os ambulantes presentes no Vale do Anhangabaú são credenciados e trabalham com preços tabelados.

O palco no centro da capital paulista conta com esquema de segurança reforçado, após arrastões e episódios de violência registrados no ano passado. Nos demais palcos, impera a concorrência entre os comerciantes.

A água, em geral, tem o mesmo preço -R$ 5. No M'Boi Mirim, entretanto, é possível comprar duas garrafas de 500 mL por esse mesmo valor -a unidade sai por R$ 3.

A comida mais procurada, segundo os ambulantes, é o cachorro-quente. O alimento disponível em todos os palcos tem variações de preço de R$ 8 a R$ 15. É possível encontrar essa diferença de R$ 7 nos preços sem sair do Palco Itaquera.

O alimento por R$ 8 em Itaquera é exceção. Em Anhangabaú, Parada Inglesa, Heliópolis e M'Boi Mirim, o alimento sai por R$ 15. No Butantã, cada sanduíche de salsicha custa R$ 12.

O preço dos refrigerantes varia entre R$ 6 e R$ 8. As unidades de menor valor estão disponíveis em Butantã e M'Boi Mirim. A mais cara é encontrada no Anhangabaú.

Os ambulantes presentes nesse palco do centro da capital paulista foram credenciados pela concessionária Viva o Vale, que administra o Anhangabaú.

Lá, por padrão, a lata de cerveja de 269 mL sai por R$ 8, mesmo preço do energético. Uma água de 300 mL custa R$ 7 e o refrigerante, R$ 8. O cachorro-quente está à venda por R$ 15.

Há também quiosques espalhados pelo Vale do Anhangabaú, com as mesmas opções de comida e bebida. Funcionários do evento também circulam com placas dando informações aos turistas.

Procurada pela reportagem, a concessionária Viva o Vale não respondeu até a publicação deste texto.