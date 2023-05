RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A confusão envolvendo Zé Neto, da dupla com Cristiano, e Anitta não começou ano passado antes das eleições presidenciais. O sertanejo revelou que a relação reconhecida como "tensa" com a funkeira é antiga e ultrapassa o campo das divergências políticas entre eles. "Sou rancoroso", reconheceu o cantor.

Segundo Zé Neto, tudo começou em um show que aconteceu em João Monlevade, em Minas Gerais, há alguns anos (ele não precisou a data), quando a equipe de Anitta pediu emprestado equipamentos da dupla sertaneja. "A equipe técnica dela chegou e pediu para mudar toda montagem, em cima da hora. Liguei para o meu produtor, que disse que não era para mudar nada. A gente já estava emprestando tudo. Aí, o que que ela fez? Ela foi lá e tocou com tudo apagado, não acendeu nada, não usou uma lâmpada", contou o cantor em entrevista ao programa Chupim, da rádio Metropolina FM.

Mas, o desentendimento continuou. Ainda de acordo com Zé Neto, a equipe de produção da funkeira protagonizou outra situação desagradável por causa de um suposto som alto no camarim da dupla. Isso aconteceu já em Imperatriz, no Maranhão, um pouco depois da confusão na cidade mineira.

"Bateram na porta, de forma muito mal-educada, reclamando do som e disseram que Anitta estava no camarim ao lado", lembrou o sertanejo. "Ainda teve o motorista da van que perguntou se nós dois éramos amigos da Anitta porque estava falando mal da gente. Disse que ela tinha nos chamado de maus profissionais. Aquilo ficou no meu coração".

Zé Neto admitiu também que se incomodava com algumas falas da cantora, principalmente quando envolvia política e agropecuária. Ele justificou que na época do comentário sobre a tatuagem íntima de Anitta em um show na cidade de Sorriso, Mato Grosso, em maio do ano passado, não estava bem psicologicamente e enfrentava problemas com bebidas.

Zé Neto retrucou Anitta no palco e levantou a polêmica envolvendo a Lei Rouanet, mecanismo oficial de incentivo à cultura que foi duramente criticado pelos bolsonaristas. O cantor sempre declarou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. "Nós somos artistas que não dependemos de Lei Rouanet, o nosso cachê quem paga é o povo, a gente não precisa fazer tatuagem no t*** pra mostrar se a gente tá bem ou não, a gente vem simplesmente aqui e canta", disse na época.

O cantor então aproveitou para pedir desculpas publicamente. "Eu peço desculpas aqui, ao vivo, para todo o Brasil. Anitta, não me leve a mal. Por isso, acredito que um dia a gente vai ter a oportunidade de sentar e conversar, e dar risada sobre tudo isso, porque eu não guardo nem dinheiro, quanto mais raiva dos outros. E, espero que você também não, porque eu acho que foi tudo um mal-entendido."