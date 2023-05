SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo Raça Negra encerra o ciclo de shows no Palco Heliópolis, zona sul de São Paulo, neste sábado (27), primeiro dia da Virada Cultural 2023.

Cantando clássicos como "É Tarde Demais", "Maravilha", "Sozinho" e "Te Quero Comigo", "Deus me Ajuda, "Cigana", "Tempo Perdido", "Extrapolei" e "Inquilino", eles fizeram o público delirar cantando todas as músicas junto com o grupo.

O auge da apresentação foi com "Cheia de Mania", com plateia toda iluminada cantando todas as estrofes da composição.

Luiz Carlos, vocalista da banda agradeceu a oportunidade de estar tocando em Heliópolis. "Um privilégio tocar pra minha quebrada"

Apesar da animação, durante a apresentação o som falhou em alguns momentos, o que não tinha ocorrido nas apresentações anteriores.