RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após um hiato de quatro anos sem se apresentar no Brasil, Lana Del Rey está de volta e o primeiro show aconteceu na noite deste sábado (27), no Rio, para uma plateia extasiada com a presença da diva norte-americana do estilo indie pop.

De peruca em estilo Marilyn Monroe e toda vestida de preto, a cantora começou a performance com um recados aos fãs brasileiros: a frase "Deus te abençoe, Brasil" apareceu no telão e levou ao delírio os fãs da artista. Logo em seguida, ela trocou de figurino no palco mesmo apostando nos cabelos soltos na cor natural e um vestido curto com estampa florida. O público não perdeu tempo e gritou: "Gostosa!".

Lana cantou de cara duas músicas chaves do seu repertório: "A&W" e "Young And Beautiful". Depois, ela presenteou os brasileiros com um setlist, que foi do disco mais recente, o nono de sua carreira, "Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Blvd", lançado em março, até o primeiro álbum "Born To Die" (2012).

Os fãs vieram para o show com coroa de flores na cabeça para homenagear a cantora. O ornamento faz parte da identidade visual de Lanaa desde o lançamento do clipe da música "Brooklin Baby".

A cantora chegou ao Rio nesta quinta-feira (25) e surpreendeu os fãs ao cantar no aeroporto. Depois, no dia seguinte, curtiu uma praia em Ipanema e acabou passando direto na entrada principal do hotel Copacabana Palace, onde está hospedada. Isso decepcionou um grupo de admiradores que a esperava no local. Lana é a atração principal dos shows deste sábado do MITA, no Jockey Club Brasileiro, na Gávea. Semana que vem, ela se apresenta no próximo sábado (3) no mesmo festival já em São Paulo.