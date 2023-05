RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dormir até tarde não foi uma opção para Lana Del Rey no dia seguinte à sua elogiada performance no MITA Festival, no Rio. Hospedada no Copacabana Palace, ela acordou cedo e se mandou com sua turma para as areias de Ipanema, a praia vizinha.

Com os cabelos presos em uma trança e sentada sobre uma toalha fina, Lana usava um body bege (ou "nude", na linguagem fashion) decotado e de mangas compridas, traje pouco usual nas praias do Rio. Poderia ser uma lingerie? Poderia. Quem a viu, ficou seriamente em dúvida.

Acompanhada por um grupo de cerca de seis pessoas, entre homens e mulheres, a cantora chegou a alugar uma barraca para se proteger do sol, mas tampouco a abriu. Não quis ficar na sombra e usou protetor solar em bastão nas pernas. Na hora de ir embora, vestiu calças jeans com rasgos nos joelhos e se mandou, sempre cercada por sua trupe, por volta de 11h.