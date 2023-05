SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo Fundo de Quintal subiu ao palco Parelheiros da Virada Cultural 13h08, em meio à turnê que comemora seus 45 anos.

As canções do repertório próprio foram mescladas com homenagens a clássicos do samba, como "O Show Tem que Continuar", "Fora de Ocasião" e "Fogo de Saudade", de Arlindo Cruz.

Um público pequeno de famílias compõe a plateia próxima da grade. Jovens aproveitam a proximidade do palco para gravar vídeos com celulares. Os mais novos não acompanham as letras de cor, mas engajam com muitos aplausos ao fim de cada canção.

No sábado, quem compareceu ao palco Parelheiros pôde dançar os sucessos de Diogo Nogueira e do grupo Molejo. Os shows aconteceram em clima de tranquilidade, como neste domingo.