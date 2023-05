SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em show lotado do funkeiro carioca MC Cabelinho, oito adolescentes e crianças assistiram a apresentação em cima do telhado de casa ao lado da base da Polícia Militar.

Havia também crianças sentadas nas árvores, como ocorreu no show do rapper Baco Exu do Blues.

Sobre as reclamações de indisposição na plateia, Cabelinho disse que o show era para se divertir. "Saiu de casa é para curtir. Não vem falar que está passando mal não que é caô", disse.

Até o momento, foram atendidas 15 pessoas no ambulatório do evento. No sábado (27), foram socorridas um total de 51, segundo apurou a reportagem.