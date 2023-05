SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ana Maria Braga, 74, comentou o término entre Larissa e Fred, do BBB 23 (Globo), durante o Mais Você (Globo) desta segunda-feira (29).

Após a repórter Tati Machado repercutir sobre a separação do ex-brothers, a apresentadora relembrou a passagem dos dois no programa.

"Mas chegaram a confirmar o começo da relação? Então, não teve fim. Se não teve começo, não teve fim. Porque eu perguntei para os dois, inclusive. Depois que ela saiu, que ele saiu, eu perguntei: 'Eai?'. [E eles:] 'Ah, vamos ver'. Não teve nada oficial, que eu tenha visto. Foi uma amizade", afirmou Ana Maria.

Tati concordou com a apresentadora e acrescentou: "É, faz sentido, Ana Maria. É verdade. Ele fez uma festinha surpresa para o aniversário dela, ela participou do aniversário dele. Mas você sabe que o público, ainda mais o público de 'Big Brother Brasil', que respira esse povo, gosta quando avisa tudo direitinho".

TÉRMINO LARISSA E FRED

Os ex-BBB Larissa, 25, e Fred Bruno, 34, confirmaram o fim do relacionamento. Os dois se conheceram no BBB 23 (Globo).

Nos Stories, Larissa escreveu: "Quero sempre ser transparente com todos vocês. Por isso, em respeito a todos que gostam de mim, que me conheceram no programa e que me acompanham aqui nas redes sociais, venho dividir que infelizmente eu e Fred não seguimos mais juntos. Nós tivemos uma relação de parceria e companheirismo acima de tudo. Nunca me faltará o carinho pelo que vivemos nesses últimos meses"

Fred também se pronunciou: "Um dos meus maiores compromissos na vida e na internet é o de sempre ser muito sincero e ter o coração aberto com todo mundo que me acompanha, por isso divido com vocês que Larissa e eu não seguimos com a relação que tivemos nos últimos meses".