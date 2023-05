SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A casa de Benedict Cumberbatch, 46, o "Doutor Estranho" dos filmes da Marvel, foi invadida por um homem armado com uma faca. O ator mora em Londres, em uma casa avaliada em R$ 21 milhões.

Jack Bissell, ex-chefe de um hotel de luxo, invadiu a propriedade do astro carregando uma faca. Aos gritos, o homem ameaçou queimar a casa de Cumberbatch, cuspiu em um interfone, arrancou o objeto da parede e arremessou plantas nas paredes Ele conseguiu acesso apenas à parte de fora da residência. As informações são do jornal Daily Mail.

Cumberbatch e sua família estavam em casa e ouviram tudo. Ele estava acompanhado da mulher e dos três filhos pequenos, e ficaram assustados com a invasão.

Bissell foi preso após a polícia encontrar seu DNA no interfone. Ele admitiu ter danificado a casa de Cumberbatch, recebeu uma multa de mais de R$ 1.500 e deve ficar afastado de Cumberbatch e sua família e o local onde eles vivem.

O ex-chef se declarou culpado e recebeu a sentença no dia 10 de maio. A data do incidente na casa da família Cumberbach não foi divulgada.