SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 11 líderes da América Latina, que começou nesta terça-feira (29), vai contar com um jantar diplomático para discutir assuntos voltados à região. Entre os convidados está Nicólas Maduro, ditador da Venezuela. O evento ocorre em Brasília e o cardápio foi criado por João Diamante.

O chef é um dos jurados do programa "Minha Mãe Cozinha Melhor Que A Sua" (Globo), ao lado de Paola Carosella. Segundo a assessoria do cozinheiro, foi a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, que o convidou para preparar os pratos.

Entre as opções que vão ser ofertadas aos presidentes estão itens com referências das regiões Norte e Nordeste do Brasil, como: bolinho de feijoada, cuscuz nordestino e quiabo tostado, filé de peixe com crosta de castanha do Pará e moqueca de caju.

João nasceu em Salvador, Bahia, mas foi criado no Complexo do Andarai, na zona norte do Rio de Janeiro. Sobre o cardápio, ele afirma em nota enviada a reportagem que buscou elementos sul-americanos, mas que vai mesmo dar um up a mais para o Brasil.

"O cardápio terá grandes influências de toda América Latina, mas claro, sempre puxando a sardinha para o país com meu olhar contemporâneo."

Participam da reunião Alberto Fernández (Argentina), Luís Arce (Bolívia), Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colômbia), Guillermo Lasso (Equador), Irfaan Ali (Guiana), Mário Abdo Benítez (Paraguai), Chan Santokhi (Suriname), Luís Lacalle Pou (Uruguai) e Nicolás Maduro (Venezuela).

CONFIRA ABAIXO O CARDÁPIO NA ÍNTEGRA

COQUETEL

Canapés

Pão de Queijo, Linguiça Mineira, geleia de Cebola, Laranja e especiarias.

Crocante de tapioca, crudo de carne de sol, maionese de manteiga de garrafa

Ceviche de banana da terra

Bolinho de feijoada

Empanadas quiabo com queijo meia cura

Guacamole com raízes

Gravilax de salmão, creme azedo

ENTRADA

Salada fresca de cuscuz nordestino e quiabo tostado

PRINCIPAL

Carne de sol com pirão de leite e queijo canastra, salada de feijão verde e picles de maxixe

Filé de peixe com crosta de castanha do Pará, pirão de laranja e salada de agrião com lâminas de coco fresco e tomate confit

(Opção Vegana) Moqueca de caju com arroz de coco e farofa de alho com tomilho

SOBREMESA

Pudim de cumaru com crumble de amendoim

Texturas de chocolate amazônicos

(Opção Vegana) Cuscuz de tapioca com leite de coco, crumble de castanha do Pará, coulis de cupuaçu e tuile de coco queimado.