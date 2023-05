SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alejandro Sanz, cantor espanhol dono do hit "Corazon Partío", confirmou nas redes sociais que seguirá fazendo shows da turnê "Sanz En Vivo". Isso porque, no final de semana, o artista publicou um desabafo que preocupou os seguidores, quando disse que não estava bem e se sentia triste e cansado.

"Não quero suspender a turnê porque acho que, com a ajuda certa e um pouco de compreensão e apoio nos shows, vamos conseguir. Além disso, acho que me trancar não é uma boa ideia. Obrigado pelo calor. Vamos continuar. O sol está a caminho."

Ele ainda ressaltou que, apesar de não estar completamente recuperado, se sente melhor para seguir com o planejado e agradeceu as mensagens que recebeu.

"Esses dias recebi muito amor de diferentes formas e sou muito grato por todos eles. Tive um surto forte esse final de semana e, embora a luz ainda não tenha acabado de chegar, parece que um vagalume acordou no meu peito."

Na mensagem anterior, o artista demonstrou não estar mentalmente bem e afirmou que, às vezes, não sentia vontade de subir aos palcos.

"Não sei se isso serve de alguma coisa, mas quero dizer. Caso alguém acredite que sempre deve haver uma brisa do mar ou um fogo de artifício em uma noite de verão. Estou trabalhando para que isso desapareça... Subirei ao palco e algo dentro de mim me dirá o que fazer. Mas, às vezes, eu nem quero ir. Literalmente. Só para ser honesto. Por não entrar no barulho inútil. Eu sei que existem pessoas que se sentem assim. Se te ajuda, me sinto da mesma maneira."