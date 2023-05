SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Thiago Martins, 34, em entrevista ao canal de Jorge Aragão no YouTube:

Vida artística: "Comecei cedo [a procurar seu lado artístico] por influência do meu irmão, o Careca. O Nós do Morro, o principal intuito desse projeto, é dar acesso a quem não tem acesso, principalmente à cultura e à educação. É uma escola de teatro, dentro da favela do Vidigal, fundada há quase 40 anos pelo Guti Fraga, que é nosso paizão lá também. E eu quando tinha 6 anos... Não sou nascido e criado com pai. Não tive um pai presente. Minha mãe trabalhando em casa de família, meu irmão fazendo alguns bicos para se virar... E aí meu irmão já fazia teatro há muito tempo. E eu sempre ia assistir ao meu irmão nas peças, nas esquetes, nas apresentações... Até que eu [pensei]: 'Quero fazer isso da vida'."

Atuação como meio para pagar as contas: "Foi mais uma questão de necessidade... Eu precisava fazer alguma coisa. Brincar, não dava. Anoitecia e a gente tinha que entrar para casa por conta da violência. Eu brincava na escola. Então, foi mais por necessidade do que por uma escolha (...) Só que essa distração virou coisa séria. Graças a Deus."

Desistência de convite de time português pela novela "Da Cor do Pecado" (2004): "Sou da época do Renato Augusto, dos caras que treinaram. É engraçado que nunca tive esse arrependimento [de ter desistido da carreira no futebol]."

Morte do irmão, Carlos André dos Santos (Careca): "Teve uma música sua [de Jorge Aragão], que tocava no rádio... Foi num momento em que meu irmão tomou um tiro, a vida da gente teve uma grande confusão. E eu dividia quarto com meu irmão. Eu tinha um radinho bem pequeno, meu irmão estava no hospital. Esse foi um dos momentos mais tristes da minha vida. Lembro muito de uma música sua: 'Paga para ver, dizem que os dedos sentem sabor. Quem vai saber? Santo, secreto e sagrado amor'."