SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cineasta norte-americano Al Pacino, 83, vai ser pai de novo. Segundo o TMZ, a namorada dele, Noor Alfallah, 29, está grávida de oito meses.

Um representante teria confirmado a informação ao site. A mulher, 54 anos mais jovem do que ele, tem um relacionamento com o produtor desde abril de 2022.

Al Pacino já tem três filhos de duas mulheres diferentes, sendo dois com Beverly D'Angelo e um com Jan Tarrant. Já Noor teve um relacionamento anterior com o cantor Mick Jagger.

