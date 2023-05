SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Todo mês, o tradicional cinema de rua Petra Belas Artes seleciona um filme para ser exibido enquanto um grupo musical toca sua trilha sonora dentro da sala. No último domingo (28), foi a vez de "Donnie Darko", de Richard Kelly, com apresentação da banda Mr. 80.

Depois de três sessões esgotadas, o cinema volta a receber o grupo para sonorizar o longa às 15h do próximo domingo (4). Os ingressos podem ser comprados no site ou na bilheteria do local e custam R$ 60 -valor do bilhete na modalidade inteira e sem a taxa de serviço da transação online.

Na trama, Jake Gyllenhaal vive o jovem Donnie, que é solitário, despreza seus colegas de escola e tem alucinações. Sua principal visão é a de um coelho gigante chamado Frank, que o avisa sobre uma contagem regressiva para o fim do mundo.

É quando uma turbina de avião cai sobre sua casa que o adolescente passa a ver a figura suspeita frequentemente e seguir suas ordens, que envolvem humilhar colegas e cometer crimes.

A trilha sonora do filme conta com músicas como "Mad World", da banda britânica Tears For Fears; "Stay," do grupo californiano Oingo Boingo; e "Notorious", dos ingleses do Duran Duran.

Com direito a figurino, são os músicos Fábio Bap, Iza Molinari, Hygor Miranda, Luiz Giordano, Ale Fernandes e Pedro Paiva que interpretarão as canções na sessão ao vivo do próximo domingo.

BELAS SONORIZA ? DONNIE DARKO

Quando domingo, 4 de junho, 15h

Onde Rua da Consolação, 2423, Consolação, região central

Preço R$ 60

Elenco Jake Gyllenhaal, Drew Barrymore, Seth Rogen

Direção Richard KellyLink: https://www.cinebelasartes.com.br/ingresso-online/