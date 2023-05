SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Thiago Torres, mais conhecido pelo canal de YouTube Chavoso da USP, e um amigo, de 21 anos, afirmam ter sofrido abordagem violenta da Polícia Militar de São Paulo, neste domingo (28), durante a Virada Cultural. O jovem, que prefere não ser identificado, portava um cigarro de maconha e foi vítima de tortura, segundo Torres.

Os dois assistiam ao show do rapper Emicida no palco Brasilândia, iniciado com uma hora de atraso às 18h. Eles dizem ter sido abordados pela PM ao se afastarem da multidão para descansar durante a apresentação.

Segundo Torres, que é estudante de ciências sociais na Universidade de São Paulo e professor, três agentes fizeram a abordagem, agressiva desde o início. "Chegaram puxando a gente pela camisa", diz.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Estadual de Segurança Pública diz que o Comando de Policiamento está atuando para identificar os policiais envolvidos na ação relatada. A Corregedoria da Polícia Militar está à disposição para que o jovem formalize sua denúncia. A Polícia Militar não atendeu ao pedido de resposta por telefone.

Torres e Guilherme não registraram boletim de ocorrência sobre as alegadas agressões que sofreram. Vídeo feito por Torres, ao qual a reportagem teve acesso, mostra um dos agentes xingando e dando tapas no amigo.

"Vou te pôr no seu lugar, seu verme", diz o policial, sem nome identificado na farda, a Guilherme. "Arrombado", "filho da puta" e "lixo do caralho", estiveram entre as ofensas dirigidas ao jovem. Os policiais encontraram um cigarro de maconha e uma pequena quantidade de haxixe com ele.

De acordo com Torres, os agentes forçaram Guilherme a ingerir a massa de haxixe que portava. O jovem teve enjoos, tontura e queimação na garganta. O estudante filmou a cena de maneira velada. Encerrada a abordagem, os jovens se afastaram.

Os agentes, contudo, voltaram a enquadrar os jovens minutos depois. "Dessa vez, vieram com mais agressividade para cima de mim. Falaram que souberam que eu tinha filmado eles", diz o Chavoso da USP. "Ele tentou rasgar minha blusa, mas não conseguiu".

Torres afirma ter sido chutado para abrir as pernas. O agente depois teria dado um soco no saco do estudante universitário.

O policial teria perguntado ainda se Torres estava com drogas. "Mesmo assim ele jogou meu boné no chão, revirou minha mochila e jogou minhas coisas no chão", afirma o influenciador. Nesse momento, Torres diz que já havia bloqueado seu smartphone.

Ainda de acordo com ele, os agentes fizeram ameaças de prisão para tentar ter acesso ao celular. Ele, contudo, se negou a ceder o aparelho, por estar em via pública com várias testemunhas.