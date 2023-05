SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kim Catrall vai participar da segunda temporada de 'And Just Like That', o revival da série "Sex and the City". A atriz vai aparecer no último episódio do novo ano, em uma cena em que não contracena com as protagonistas do elenco.

De acordo com a revista Variety, a artista gravou a cena no último dia 22 de março, em Nova York. No seriado, sua personagem, Samantha, será mostrada em Londres e terá uma conversa por telefone com a protagonista Carrie, vivida por Sarah Jessica Parker. As duas atrizes não contracenaram na gravação.

Uma das personagens principais de "Sex and the City", Kim Catrall anunciou em 2016 que não voltaria ao papel de Samantha, alegando que o roteiro do terceiro filme baseado na série --nunca produzido-- não fazia justiça à personagem. A decisão levou a uma rixa com Parker, e Catrall não foi chamada para o revival em 2021.

Segundo a Variety, a decisão da atriz em participar de "And Just Like That" envolveu Casey Bloys, presidente e CEO da HBO. Ele negociou com a atriz durante as gravações da segunda temporada.

Além de Catrall, o finale terá participação de Patricia Field, figurinista conhecida por seu trabalho em "Sex and the City". A criativa, que não trabalhou nas duas temporadas de "And Just Like That", foi responsável pelo figurino de Catrall nas cenas.

A segunda temporada de "And Just Like That" estreia em 22 de junho.