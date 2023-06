RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A cantora Duda Beat resolveu ousar no seu look para o 30º Prêmio da Música Brasileira, que é realizado na noite desta quarta-feira (31), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. No tapete vermelho do evento, a artista comentou os detalhes de seu vestido todo colado, que chamou a atenção por onde passava.

"Estou liberando tudo. Liberando os mamilos e, se tivesse chovendo, eu viria toda transparente", contou Duda, à reportagem. "Esse prêmio teria que ser menos fora da caixinha."

A pernambucana é uma das indicadas à categoria Canção Popular, no prêmio de Intérprete. Na disputa com ela, estão Lucy Alves, Marília Mendonça, Roberta Miranda e Roberto Carlos.