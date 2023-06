RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A apresentadora Fátima Bernardes marcou presença na 30ª edição do Prêmio da Música Brasileira. O evento, que ocorre nesta quarta-feira (31) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, recebia celebridades de diferentes áreas e cantores, que serão premiados em 31 categorias diferentes.

No tapete vermelho, antes da solenidade começar, Fátima negou a possibilidade de retornar ao comando do "Encontro", programa diário da grade da Globo. Nas últimas semanas, boatos apontaram que a jornalista poderia retornar à atração, após a crise recente envolvendo Patrícia Poeta e Manoel Soares.

"Quando a gente toma uma decisão, ela tem que ser definitiva e, para mim, foi definitiva. Estou feliz com o que estou fazendo, as manhãs não estão mais nos meus planos", reforçou ela.

À reportagem, Fátima insistiu de que está contente no comando do "The Voice", substituindo Tiago Leifert. "Sigo com 'The Voice Kids' e depois vou apresentar o 'The Voice'. Ano que vem, eu não sei. Vamos aguardar."