SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O contrato da atriz Heloísa Périssé com a Globo chegou ao fim. A atriz trabalhou por quase 25 anos seguidos na emissora.

"Eu amo a Globo. Sou gratíssima a ela pelos 24 anos que passei lá. Agora é momento de alçar novos voos", afirmou à artista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Périssé estreou na Globo fazendo uma ponta na novela "De Corpo e Alma", de 1993, e que foi marcada pelo assassinato de Daniella Perez, filha da autora Glória Perez, por Guilherme de Pádua. Se juntou poucos anos depois à emissora participando do elenco do Zorra Total e das séries "Brava Gente" e "Os Normais".

A atriz ainda vai aparecer nas telas da emissora neste domingo (4), no quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Ela faz parte do elenco de celebridades dançarinas.

A atriz vai estrear em São Paulo, nesta sexta-feira, a peça "A Iluminada", comédia escrita e protagonizada por ela.

No monólogo, realizado no Teatro Unimed, a atriz é Dorotéia das Dores ou Tia Doro. A peça faz referência às palestras motivacionais, ao estilo das conferências TED Talks. "É uma palestra quântica motivacional, que oferece ao espectador uma nova forma de ver a vida. Acho que isso é o que mais agrada as pessoas", afirmou à Folha.