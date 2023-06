RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Julyer Rodrigues, conhecido como o maquiador de Maiara e Maraisa e Marília Mendonça, morreu na madrugada desta quinta-feira (1º). A família usou as redes sociais dele para anunciar a morte.

Anúncio da morte: Em uma publicação no Instagram, uma foto do maquiador foi compartilhada para anunciar a morte. "Comunicamos com pesar o falecimento do Julyer. Em breve, informaremos o local do velório", escreveu.

Descoberta de doença: Ele havia passado mal no dia 2 de fevereiro, quando sentiu um pincel cair da sua mão, mas continuou trabalhando. Porém, o maquiador sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) isquêmico em março durante uma viagem de trabalho e, logo após, descobriu o diagnóstico de uma doença degenerativa.

Em uma publicação, a família contou detalhes da doença. "O Julyer está com uma doença degenerativa a qual afeta o cérebro e, consequentemente, todo funcionamento do corpo. Infelizmente, essa doença não tem cura e nem tratamento. Os médicos e as pessoas mais próximas estão buscando oferecer a ele o maior conforto possível neste momento". Há quatro dias, a família também escreveu que o maquiador não estava conseguindo se movimentar, falar e recebia oxigênio para conseguir respirar.

Vaquinha online para custos de saúde. Em abril, a família abriu uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para pagar as despesas de saúde. A coleta havia ultrapassado os R$ 35 mil.

Lamento de irmão de Marília: O irmão de Marília, João Gustavo, lamentou a partida do maquiador e reclamou de iniciar o mês com uma notícia triste. "Que merda acordar assim, que tristeza começar um mês com uma notícia tão ruim. Que Deus tenha misericórdia da gente e alivie nossa dor nesse momento", escreveu.

Música dedicada ao maquiador. Marília chegou a dedicar a música "Cumbia do Amor" para o maquiador em uma gravação de DVD. Após cantar os versos "Sonho com você, choro por você, porque nasci para viver com você", Marília afirmou: "Julyer essa é para você, porque eu sei que você gosta".