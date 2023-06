SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A exposição "Da Vinci e Michelangelo - As Farpas do Renascimento" está em cartaz até julho no shopping Vila Olímpia, na região oeste de São Paulo.

A mostra imersiva se utiliza de projeções de 60 obras de Leonardo da Vinci e Michelangelo, que exploram detalhes das pinturas e esculturas para conectar o público com o legado dos artista.

A exposição 'Da Vinci e Michelangelo - as Farpas do Renascimento' pode ser vista no Shopping Vila Olímpia Além das projeções, a exposição também utiliza óculos de realidade aumentada para transportar os visitantes ao laboratório de Da Vinci, o pintor da "Mona Lisa". O ambiente é preparado para estimular os sentidos, incluindo fragrâncias e trilha sonora específicas.

"Da Vinci e Michelangelo - As Farpas do Renascimento" ocupa um espaço de cerca de mil metros quadrados. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria ou pelo site da Sympla.

A Multiverso, responsável pela mostra, é especializada em experiências tecnológicas e já realizou outras exposições imersivas, como "O Impressionismo de Monet" e outra sobre Van Gogh.