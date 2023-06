SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ministério Público do Rio (MPRJ) pediu a prisão temporária dos suspeitos da morte do ator Jeff Machado -que foi encontrado enterrado em concretado em um terreno em Campo Grande, no Rio de Janeiro.

Em contato com a reportagem, o MPRJ, por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Núcleo Rio de Janeiro, pediu a prisão temporária de Bruno de Souza Rodrigues e de Jeander Vinícius da Silva Braga indiciados pela Polícia Civil por homicídio qualificado e ocultação de cadáver do ator Jefferson Machado Costa.

De acordo com o pedido de prisão assinado pelo Promotor de Justiça Sauvei Lai, o crime foi premeditado por Bruno, com auxílio de Jeander.

"Os ora indiciados são suspeitos de praticarem os crimes de homicídio e de ocultação de cadáver contra Jefferson, aproveitando-se do momento em que mantinham relação sexual com a vítima para pôr em prática plano criminoso, estrangulando-a e colocando o seu cadáver em um baú, para, posteriormente, ocultá-lo no terreno do imóvel alugado por Bruno, onde o enterraram e concretaram a cerca de dois metros de profundidade", diz o pedido de prisão.

O Ministério Público recebeu na última quarta-feira (31) o inquérito da morte do artista. Eles prometeram uma uma análise dos fatos e das provas "na maior brevidade possível".

Jeff estava desaparecido havia quatro meses. A família começou a suspeitar do sumiço no dia 27 de janeiro, e no dia 9 de fevereiro ele foi declarado desaparecido pela polícia.

Os restos mortais estavam dentro de um baú que pertencia ao ator. O corpo foi encontrado na última segunda-feira (22), enterrado e concretado no chão de um imóvel em Campo Grande (RJ), região em que Jeff morava.

O corpo tinha um fio em torno do pescoço e os braços amarrados acima da cabeça. As condições apontavam para a possibilidade de estrangulamento como causa da morte. Apesar disso, segundo o laudo de necropsia, o estágio avançado de decomposição impede a definição exata da causa da morte.