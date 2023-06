SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A revista americana Forbes, referência em conteúdo sobre negócios e economia, lançou uma lista atualizada das 100 mais ricas mulheres dos Estados Unidos que fizeram a própria fortuna. Entre elas, sete têm a música entre as origens do seu dinheiro e quatro estão entre as 50 mais ricas.

Rihanna, que está com 35 anos, ocupa o 20º lugar da lista geral e o topo do pódio entre as cantoras com um patrimônio líquido de US$ 1,4 bilhões, o equivalente a mais de R$ 7 bilhões. Além da música, a lista aponta como origem do patrimônio da cantora, que, acredita-se, se aproxima do final da gestação revelada ao mundo no Super Bowl, o mercado de cosméticos.

Taylor Swift, 33, aparece em segundo lugar, com US$ 740 milhões (R$ 3,7 bilhões), e tem música como a única fonte de lucro identificada. Na lista geral, aparece em 34º lugar. 11 lugares abaixo, mas logo em seguida no nicho, está Madonna, 64, com US$ 580 milhões (R$ 2,9 bilhões).

Beyoncé, 41, que deu início a sua 'Renaissance World Tour', ocupa o quarto lugar no filtro e o 48º na lista geral com US$ 540 milhões (R$ 2,7 bilhões). A nascida canadense Celine Dion, 55, ocupa o quinto com US$ 480 milhões (R$ 2,4 bilhões).

Na sexta posição no ramo da música, está a cantora country Dolly Parton, 77, que também tem seus investimentos como fonte de renda e acumula a fortuna de US$ 440 milhões (R$ 2,2 bilhões). Em último lugar do grupo, Barbra Streisand, 81, está apenas US$ 10 milhões atrás de Parton, com cerca de R$ 2,15 bilhões.