SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gravadora Discobertas lança três álbuns póstumos de Erasmo Carlos na próxima sexta-feira (2). O box "Erasmo Carlos ao Vivo (Anos 70)" traz gravações de três apresentações da década de 1970 do músico, que morreu em novembro de 2022, aos 81 anos.

O lançamento comemora o aniversário de Tremendão, que faria 82 anos no dia 5 de junho. O primeiro álbum foi gravado em 1975 junto à Cia Paulista de Rock, em São Paulo. O registro reúne clássicos da Jovem Guarda e músicas do álbum Projeto Salva Terra, de 1974.

O segundo, reúne seis faixas apresentadas em 1977 no Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro. Apresenta faixas como "É Proibido Fumar" e "Negro Gato" junto à banda A Bolha, grande grupo de rock brasileiro.

O último álbum foi gravado em 1979, na boate Biblos, também no Rio de Janeiro e tem as faixas "Cachaça Mecânica" e "Sentado à Beira do Caminho", entre outras.

Veja as músicas dos três álbuns:

1975

O Homem da Motocicleta (Motorcyle Man)

Haroldo, o Robot Doméstico

Minha Fama de Mau

Vem Quente Que Eu Estou Fervendo

Você Me Acende (You Turn Me On)

A Lenda de Bob Nelson

Sou Uma Criança, Não Entendo Nada

Bolas Azuis

1977

Negro Gato

Análise Descontraída

Você Me Acende (You Turn Me On)

Filho Único

É Proibido Fumar

Festa de Arromba

1979

Coqueiro Verde

Cachaça Mecânica

Sentado à Beira do Caminho

Panorama Ecológico

Medley Jovem Guarda

O Caderninho

Minha Fama de Mau

Festa de Arromba

Café da Manhã

Queremos Saber

Os Sete Gatinhos

Meu Ego

Quero Voltar

Jovens Tardes de Domingo

É Proibido Fumar