BARCELONA, ESPANHA (FOLHAPRESS) - A primavera, que chegou ao hemisfério norte há pouco mais de dois meses, colocando o povo na rua após um inverno que rodeava o 0º C, entra em seu grande momento musical a partir desta quinta-feira (1º), na cidade de Barcelona, na Espanha.

Trata-se do Primavera Sound, um festival de música que começou na seara do indie rock em 2001 e, após duas edições canceladas pela pandemia em 2020 e 2021, chega agora à sua 21ª edição.

Com headliners como Blur, New Order, que toca na quinta-feira, Kendrick Lamar, Depeche Mode, que tocam na sexta-feira, e Rosalía e Calvin Harris, que tocam no sábado, o Primavera Sound continua neste ano com seu projeto de dominação mundial.

Em 2022, o festival chegou a São Paulo, Buenos Aires e Los Angeles e, agora, voltará às duas primeiras, além de Assunção, no Paraguai, e Bogotá, na Colômbia. Tudo isso acontecerá no final do ano, mas ainda não há artistas divulgados. Os shows em São Paulo serão em 2 e 3 de dezembro no autódromo de Interlagos.

Além disso, neste ano, o Primavera Sound chegará pela primeira vez a Madrid, em edição semelhante à de Barcelona, na próxima semana. Nas mesmas datas, alternando as atrações, também estará em Porto, em Portugal, onde estreou em 2012.

Para os amantes de música ao vivo, a Amazon Music vai transmitir gratuitamente para o Brasil a íntegra de diversos shows nesses três dias nos canais do Amazon Music na Twitch a partir das 14h30 (horário de Brasília). Entre eles estão New Order (quinta, 18h05) Blur (quinta, às 21h05), Depeche Mode (sexta, 16h10), St. Vincent (sábado, 16h15) e Maneskin (sábado, 19h40).

Outras 18 atrações estarão nos canais da Amazon Music. São dois canais diferentes, com atrações mais independentes ou mais populares, e a apresentação dos shows virão com legendas em espanhol ou em inglês. No Prime Video será possível acompanhar pela smart TV. Não é preciso ser assinante dos serviços de streaming ou fazer cadastros para acompanhar as transmissões.

O festival abriu na quarta (31), com um show gratuito dos Pet Shop Boys no Parc del Fòrum, onde acontece desde 2005, após as quatro primeiras edições em um local menor.

São esperadas 70 mil pessoas por dia de festival em Barcelona, número maior do que o evento recebeu em São Paulo há alguns meses. Ali, foram 55 mil pessoas em cada um dos dois dias, e 64 atrações. Em Barcelona, estão listados mais de 200 artistas.

Devido à estreia do Primavera Sound em Madrid neste ano, a edição 2023 tem o subtítulo I'll Be Your Mirror (eu serei seu espelho), que, no mais, é uma canção de Lou Reed, cantada por Nico no primeiro LP do Velvet Underground, o da banana, de 1967. Reed, morto em 2013, se apresentou no evento em 2006.

Vale citar o app do Primavera Sound para celulares androids e iPhones, o que alguns festivais também já fizeram no Brasil. Há, por exemplo, um mapa do parque com todos os palcos, banheiros ou bares, além de um recurso de localização instantânea, que você pode compartilhar com os amigos onde está naquele momento ou onde estará em 15 ou 30 minutos.

Na lista de atrações, cada artista tem um coração ao lado para o espectador marcar o que quer ver. Feito isso, o app gera um cronograma de apresentações e palcos específicos para cada pessoa, facilitando inclusive ver os shows encavalados no mesmo horário.

O aplicativo também fornece fotos e notícias atualizadas sobre o evento de música.

Há ali a opção de já entrar no Primavera Sound São Paulo 2023, mas ainda não há muito o que ver, uma vez que as atrações da edição brasileira ainda não foram anunciadas.

PRIMAVERA SOUND BARCELONA 2023

Quando: de quinta (1º) a sábado (3), a partir das 16h (11h em Brasília)

Onde: Parc del Fòrum, Barcelona, Espanha

Preço: ? 125 (R$ 675), mais taxa de conveniência, por dia

Transmissão: Amazon Music na Twitch (https://music.amazon.co.uk/live/events/LTWUIOCCUC) ou Prime Video (não é preciso ser assinante)