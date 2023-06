SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O juízo da 1ª Vara Criminal do Rio de Janeiro decretou a prisão temporária dos indiciados no caso Jeff Machado. A informação foi confirmada em nota oficial do Tribunal de Justiça do RJ, na noite desta quinta-feira (1).

A prisão temporária de Bruno de Souza Rodrigues, de 37 anos, e Jeander Vinícius da Silva Braga, de 29, foi solicitada anteriormente pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio. "O inquérito tramita em segredo de Justiça. Dessa forma, não temos acesso a mais informações", encerra a nota.

Os dois são suspeitos de matar o ator Jeff Machado e foram indiciados pela Polícia Civil por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver.