SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Melanie Brown, ou simplesmente Mel B., uma das Spice Girls, trocou de time. Ela ainda segue no meio musical, mas de outra maneira. A cantora agora está do outro lado do balcão e estreia como jurada no reality show musical Queen of The Universe (Paramount+), décadas após se submeter a testes e seleções antes do estrelato.

A artista, que passou por várias etapas até compor o grupo pop exclusivamente feminino febre nos anos 2000, conta em entrevista à Folha de São Paulo que não achou nem um pouco difícil julgar as performances das participantes. "Não posso fazer nada, no fim do dia tenho que julgar e contestar. É um programa de TV e alguém tem que ser eliminado em algum momento. O show têm que continuar".

Fria, ela? Em relação às eliminações, Mel B jura que não. "Não me sinto mal quando alguém vai para casa porque elas tiveram a chance e a experiência de se mostrar para milhões de pessoas. É uma ótima coisa para se fazer parte", diz.

A competição reúne drag queens de diferentes países. Toda semana, elas se apresentam para um júri do qual Mel faz parte, para disputar o prêmio em dinheiro de US$ 250 mil. A vencedora da primeira temporada foi a brasileira Grag Queen, e a segunda edição está prevista para estrear em 3 de junho.

Apesar de sua aparente frieza ao falar sobre derrotados, que muitas vezes, veem o sonho de suas vidas ruir, a cantora comenta que a atração envolve emoção, sim, muito pelas histórias de vida dos competidores e suas batalhas para seguir uma carreira.

"Cada drag conta sobre suas lutas e seu caminho. Ser parte da comunidade LGBTQIAP+ não é uma vida fácil de se viver e você tem que ouvir as histórias. Elas representam os países de onde vêm e recebem apoio das pessoas, e isso agora está sendo ampliado para o plano internacional."

Como quem já esteve do lado de lá, sendo julgada, Mel sabe que agradar pode não ser fácil. Por isso escolheria uma música certeira caso estivesse na competição. Nada de arriscar, dá a dica. "Com certeza seria Spice Girls, não tinha como não ser. Acho que 'Wannabe'. Mas também poderia ser Céline Dion."

Inspiração para muitas das participantes da competição, Melanie diz que também tem suas "ídolas" e referências, claro. Uma delas é Tina Turner, rainha do rock n' roll que morreu aos 83 anos, em 24 de maio.

"Tem muitas mulheres por aí da minha geração, da geração anterior e a da seguinte que fazem seu trabalho e representam sua cultura e quem são. E fazem isso com muito orgulho. Queen Latifah, Steven Nicks, Tina Turner. Elas são inspirações não só para mim, mas para muitas pessoas. Nomeei apenas algumas mas a lista é infinita", afirma.

QUEEN OF THE UNIVERSE

Quando 3 de junho

Onde Paramount+

Elenco Melanie Brown, Michelle Visage, Vanessa Williams, Trixie Mattel

Produção RuPaul's Drag Race