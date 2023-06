SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O anúncio dos shows de Taylor Swift no Brasil emocionou os fãs da cantora, mas o mapa de assentos causou revolta em alguns.

Para os shows em São Paulo, nos dias 25 e 26 de novembro, estará à venda uma categoria de ingressos com "visão parcial". Olhando o mapa, dá para entender o que isso significa: as cadeiras ficam na arquibancada atrás do palco!

O ingresso de visão parcial custa entre R$ 190 (meia-entrada das cadeiras superior norte) e R$ 480 (inteira da cadeira inferior norte).

Nas redes sociais, os fãs também reclamaram da categoria "pista premium", cuja inteira custa R$ 1.050. O motivo das reclamações: a categoria ocupa todo o gramado do Allianz Parque e não existe pista comum.

Na turnê de Taylor Swift nos Estados Unidos, também existem os ingressos "obstructed view" -em português, "visão obstruída". No TikTok, os fãs postam vídeos de sua visão durante o show: só é possível ver a cantora quando ela está na passarela.