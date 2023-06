SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas estátuas de cerca de 3 metros dos robôs Bumblebee e Optimus Prime causaram uma briga na Justiça entre um professor e seus vizinhos do bairro de Georgetown, em Washington, nos Estados Unidos. O fã de Transformers foi obrigado a retirar as peças instaladas na porta de sua casa após dois anos de confusão entre os moradores do bairro.

O professor da Universidade de Goeorgetown Newton Howard, 53, encomendou as estátuas de Taiwan por cerca de US$ 25 mil (R$ 125 mil) cada uma, em janeiro de 2021, segundo o The New York Times. Desde então, os personagens atraíram a atenção de moradores e turistas.

Apesar do apelo popular, os vizinhos dos robôs não gostaram da situação e levaram o caso à Comissão Conselheira da Vizinhança de Georgetown. Howard foi ao conselho protestar pela permanência, mas foi obrigado a retirar as estátuas em 25 de maio.

Os vizinhos argumentam que as estátuas não contribuem com a preservação histórica da cidade. "As pessoas vêm a Georgetown porque é Georgetown. É um bairro pitoresco", diz a moradora Sally Quinn.

Já a defesa do professor discorda: "As pessoas não entenderam a questão", disse o Senador Paul Strauss . "Você fala sobre compatibilidade com um distrito histórico? Tecnicamente, esses caras são milenares. Eu digo, eles são pré-históricos".

Jordynn Jenkins, um estudante da Universidade onde Howard leciona, começou uma petição para manter as estátuas. "Elas trazem felicidade para aqueles que cruzam com elas", escreveu ele.