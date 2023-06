SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A princesa da Espanha, Leonor de Bourbon, está namorando um rapaz brasileiro, segundo a revista alemã Bunte. Leonor tem 17 anos e é a primeira na linha de sucessão do trono espanhol, hoje ocupado pelo pai dela, o rei Felipe 6º.

O rapaz foi identificado como Gabriel Giacomelli e, segundo a publicação, os dois estudavam juntos em um colégio de elite no País de Gales. A formatura deles aconteceu no dia 20 de maio.

O jovem brasileiro tem 18 anos e foi criado em Nova York, nos Estados Unidos. Além de português, Gabriel fala inglês e um pouco alemão. Ele estudou em uma escola também de elite no bairro do Brooklyn, frequentada por filhos de estrelas.

Nesse colégio, o rapaz fazia aulas de arte, além de jogar futebol e lacrosse. Ele tem dois irmãos e costuma visitar familiares em São Paulo.

De acordo com a imprensa alemã, Gabriel é filho de um casal milionário: a mãe é publicitária e o pai tem um cargo na diretoria do banco Deutsche Bank, onde é especialista no mercado financeiro e em mercados emergentes.

A casa da família fica próxima a Wall Street, rua conhecida como o coração financeiro de Nova York.