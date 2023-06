SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, anunciou que seu filho recém-nascido, Miguel, terá que passar por uma cirurgia do coração. Em publicação neste sábado (3) no Instagram, ele informou que a criança foi diagnosticada com Tetralogia de Fallout, condição rara conhecida por malformações no músculo cardíaco, aorta e valva pulmonar.

A variação já tinha sido identificada em Miguel, há três meses, quando ainda na barriga da mãe. "Miguel tem cardiopatia congênita, ainda vai passar por uma cirurgia pra corrigir seu coraçãozinho, mas quer saber?! Já deu tudo certo, Jesus está no barco!", contou Cristiano.

O artista também falou que a fé foi o que lhe deu esperança após ter se "perdido completamente". "O medo dominou meu corpo, mente e alma, pensar na possibilidade de perder meu filho, chorei muitas noites sozinho, só eu e Deus, eu tinha que ser forte e estar forte e passar segurança a minha esposa, minha família, mas sabe de onde veio tanta força? De Deus... da confiança plena nele."

Por fim, ele agradeceu ao apoio dos fãs e da mulher Paula. "Deus te usou muito, usou sua fé, você foi fundamental, é intercessora dessa história, nos fortalecemos juntos, admiro sua fé, você nunca amoleceu e sempre confiou", reforça.

O nascimento de Miguel foi anunciado por Cristiano, nas redes sociais, nesta sexta-feira (2).